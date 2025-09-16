المملكة ترحب بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، ووصفت الخطوة بأنها إيجابية نحو استقرار سوريا.
وأشادت المملكة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، في دعم هذا التوجه والمساهمة في إنجاحه.
وجددت السعودية تأكيدها على دعم كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعبها، بما يساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.