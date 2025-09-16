المملكة ترحب بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء

وجددت السعودية تأكيدها على دعم كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعبها، بما يساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.