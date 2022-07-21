القوات البحرية السعودية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها الباكستانية

وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002 ، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152) ؛ إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153) التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.