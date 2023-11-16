"بناء شراكات مع تكتلات فاعلة في العالم".. ما أهمية "القمة السعودية مع دول الكاريكوم"؟

وسعيًا إلى تطوير التعاون المشترك بين المملكة والتكتل، احتضنت العاصمة الرياض اليوم (الخميس) "القمة السعودية مع دول الكاريكوم"، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تنبع أهميتها من مجموعة من العوامل والأهداف، منها أنها القمة الأولى من نوعها التي تُعقد بين الطرفين على مستوى قادة الدول، كما أنها تجسد انفتاح المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، وقد انضمت في أغسطس الماضي إلى مجموعة دول "بريكس"، التي تضم حاليًا 16 دولة.