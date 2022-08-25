تدشين أول معهد لتعليم اللغة الكورية في الرياض

من المقرر افتتاح معهد الملك سيجونغ الرياض في جامعة الأمير سلطان في 11 سبتمبر، والذي يعتبر أول معهد لتعليم اللغة الكورية في المملكة العربية السعودية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 60 عامًا.
ورغم أن جمهورية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية طورتا علاقات وثيقة وودية للغاية في مختلف المجالات؛ إلا أنه لا توجد مؤسسة رسمية لتعليم اللغة الكورية في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن معهد الملك سيجونغ هو معهد رسمي لتعليم اللغة الكورية تم إنشاؤه حول العالم بدعم من الحكومة الكورية، وبرعاية مؤسسة معهد الملك سيجونغ، ويستمد المعهد اسمه من الملك سيجونغ الأكبر (1397 - 1450) القائد الأكثر احترامًا في التاريخ الكوري، والذي اخترع الأبجدية الكورية قبل 579 عامًا، وحالياً، تم إنشاء 244 معهدًا في 84 دولة حول العالم.
ونظرًا لأن معاهد الملك سيجونغ تحرص على توظيف معلمين ذوي خبرة وتقديم المناهج والكتب المدرسية ذات جودة عالية؛ فإنها ستضمن للطالب جودة تعليم ممتازة.
وفي ظل الطلب المتزايد على تعلم الثقافة واللغة الكورية في المملكة العربية السعودية؛ تعاونت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في الرياض مع جامعة الأمير سلطان لافتتاح معهد الملك سيجونغ.
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة تحت رعاية وزارة التعليم السعودية؛ وقّعت جامعة الأمير سلطان ومؤسسة معهد الملك سيجونغ، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المعهد بالجامعة في 9 أغسطس 2022.
وسيعقد معهد الملك سيجونغ بالرياض الفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أشهر ونصف من 11 سبتمبر إلى 27 ديسمبر. وسيتم تقسيم الفصول الدراسية بناءً على مستويات الطلاب من المبتدئين إلى المتوسطين.
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتسجيل عن طريق زيارة الرابط التالي: ksi-riyadh.org.