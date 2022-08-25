تدشين أول معهد لتعليم اللغة الكورية في الرياض

يشار إلى أن معهد الملك سيجونغ هو معهد رسمي لتعليم اللغة الكورية تم إنشاؤه حول العالم بدعم من الحكومة الكورية، وبرعاية مؤسسة معهد الملك سيجونغ، ويستمد المعهد اسمه من الملك سيجونغ الأكبر (1397 - 1450) القائد الأكثر احترامًا في التاريخ الكوري، والذي اخترع الأبجدية الكورية قبل 579 عامًا، وحالياً، تم إنشاء 244 معهدًا في 84 دولة حول العالم.