فرصٌ للأمطار وانخفاضٌ للحرارة.. ماذا تقول أحوال المملكة الجوية في أسبوع؟

يُشير آخر قراءات الخرائط الجوية إلى توقعات بازدياد تأثر شمال المملكة، اليوم الأحد، بالكتلة الهوائية معتدلة الحرارة المُندفعة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق الجنوبية الغربية، بمشيئة الله.
ويتوقع أن يطرأ انخفاضٌ آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، في مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وشمال المدينة المنوّرة، بحيث يسود طقسٌ مُعتدل الحرارة في هذه المناطق، بينما يبقى حاراً نسبياً إلى حارٍ في بقية المناطق.
وتتكاثر كميات من السحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى الأجزاء الغربية من نجران، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ رعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مع احتمالية امتداد بعض السحب الماطرة إلى أجزاء من جنوب منطقة الرياض إدارياً.
والرياح شمالية غربية نشطة السرعة أحياناً على مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة بما فيها جدة وغرب الرياض، تثير بعض الأتربة والغبار في الطرق الصحراوية.
وتبقى الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة مُسيطرة على المناطق الشمالية والشمالية الوسطى حتى يوم الإثنين، بحيث يكون الطقس مُعتدل الحرارة نهاراً، بينما يميل للبُرودة ليلاً في تلك المناطق.
ويطرأ ارتفاعٌ تدريجي على درجات الحرارة بدءاً من يوم الثلاثاء على عموم المناطق الشمالية، ويتزايد هذا الارتفاع نهاية الأسبوع نتيجة اقتراب منخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية حارة نسبياً، وفق موقع "طقس العرب".
وتستمر فرص هطول أمطار رعدية على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب منطقة الرياض إدارياً خلال الأيام المقبلة، تضعف في بعض الأيام وتشتد في أيام أخرى.
كما يُتوقع نشاط للرياح الشمالية على المنطقة الشرقية بدءاً من يوم الثلاثاء ويستمر لِعدّة أيام ويعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.