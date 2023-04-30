فرصٌ للأمطار وانخفاضٌ للحرارة.. ماذا تقول أحوال المملكة الجوية في أسبوع؟

وتتكاثر كميات من السحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى الأجزاء الغربية من نجران، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ رعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مع احتمالية امتداد بعض السحب الماطرة إلى أجزاء من جنوب منطقة الرياض إدارياً.