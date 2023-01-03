السبت.. نادي سباقات الخيل يطلق النسخة الثانية من كأس "خالد بن عبدالله" بالجنادرية

وقال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل السعودي، زياد المقرن: إن كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، حدث مهم في عالم سباقات الخيل؛ لكونه "يحمل اسمًا كبيرًا رفع اسم بلاده عاليًا في مضامير سباقات الخيل العالمية، وحاز أكبر الجوائز، وقدّم للسباقات كوكبة من الخيل التي لا يزال صدى انتصاراتها يتردد حتى يومنا الحاضر، وتُعد جياده من الأساطير في كل الميادين"، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في السباق.