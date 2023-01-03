السبت.. نادي سباقات الخيل يطلق النسخة الثانية من كأس "خالد بن عبدالله" بالجنادرية

ينظّم نادي سباقات الخيل، مساء السبت المقبل، النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، على مسافة 2100م، بمشاركة عدد كبير من الجياد المحلية والمستوردة من عمر 4 سنوات فأكثر، في أولى الجوائز الكبرى للأشواط العشبية، ضمن الموسم الحالي بقيمة مليون ريال.
وتأتي النسخة الثانية من الكأس، بعد نجاح النسخة الأولى التي أطلقها نادي سباقات الخيل، عقب وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن -رحمه الله- تقديرًا لمسيرته في مختلف مضامير الخيل الدولية؛ لكونه أحد أبرز ملاك ومنتجي الخيل العالميين في العقود الأربعة الماضية؛ حيث قدّم من إسطبل "جودمنت" العالمي، كوكبة من الجياد الحاصدة للبطولات، والتي كان من أبرزها "فرانكل" و"آروجيت" و"إنيبل".
وقال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل السعودي، زياد المقرن: إن كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، حدث مهم في عالم سباقات الخيل؛ لكونه "يحمل اسمًا كبيرًا رفع اسم بلاده عاليًا في مضامير سباقات الخيل العالمية، وحاز أكبر الجوائز، وقدّم للسباقات كوكبة من الخيل التي لا يزال صدى انتصاراتها يتردد حتى يومنا الحاضر، وتُعد جياده من الأساطير في كل الميادين"، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في السباق.
وكان الأمير خالد بن عبدالله -رحمه الله- قد بدأ مسيرته في عالم سباقات الخيل الدولية عام 1977م؛ حيث أسس مزارع "جودمونت" في عام 1980م بولاية "كنتاكي" الأمريكية، لتصبح -لاحقًا- واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في تربية الخيل، كما نجحت في حصد جوائز عدد من السباقات العالمية، وعُرفت بإنتاجها الممنهج والمميز للخيل.
وتزخر جدران "جودمنت" بالجوائز والإنجازات الكبرى؛ فعلى سبيل المثال فازت خيل الأمير خالد المنتجة في مزارعه بالسباقات الكلاسيكية الخمسة في بريطانيا، والسباقات الكلاسيكية الستة في فرنسا، و"البريدرز كب"، وكأس دبي العالمي.
وحقق الأمير الراحل فوزه الأول كمالك للخيل عام 1979م، في ميدان مدينة "ويندسور" الواقعة غرب العاصمة لندن، في سباق "بلو شارم ميدين ستيكس"، عبر حصانه "شارمنغ نيتف"، بإشراف المدرب "جيرمي تري"، وبقيادة الخيّال الأسطوري "ليستر بيغوت"؛ ليكون نقطة انطلاق الأمير خالد نحو حصد البطولات والإنجازات مع أكثر من 100 جواد، إذ قدّم له أكثر من 500 انتصار مستحق حتى وفاته رحمه الله؛ بينها 200 فوز مصنفة كفئة أولى، كان أولها مع الجواد "نون فاكت" بقيادة خياله "ويلي كارسون" في سباق "ميدل بارك ستيكس" على مضمار "نيوماركت" بالمملكة المتحدة.
وأنتج الأمير -عبر إدارته لمؤسسة "جودمنت"- أفضل السلالات المرموقة في عالم سباقات الخيل أمثال (دانسنغ بريف، إنيبل، ميد داي، كينغمان، فرانكل، أروغيت)، وغيرها كثير ممن حملت شعاره واسمه إلى الفوز في سباقات عالمية كبرى، وفي بلدان رائدة في هذا المجال.