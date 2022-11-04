أسبوع على "اختبار التربوي" للمعلمين والمعلمات سعيًا للحصول على الرخصة المهنية

يستعد المعلمون والمعلمات، بعد سبعة أيام، لدخول (اختبار التربوي) بعد أن أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثالثة على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).
ويستعد المعلمون والمعلمات لإجراء الاختبار التربوي "العام"؛ حيث لم يتبقّ عليه إلا سبعة أيام، وقد التحق العديد منهم بدورات تدريبية في القسم التربوي، فيما فضَّل آخرون الاعتماد على المذكرات والملازم التربوية، والمصادر والمراجع التربوية لاجتياز الاختبار التربوي.
ويُعتبر الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية فرصة للتطوير المهني التعليمي، والاطلاع على مستجدات العملية التعليمية من استراتيجيات وأساليب للتدريس، تُمكِّنهم من الارتقاء بأدائهم الصفي مع الطلبة؛ وبالتالي الرفع من جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلم.
فيما ستُجرى اختبارات التخصص في الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة.