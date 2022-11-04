أسبوع على "اختبار التربوي" للمعلمين والمعلمات سعيًا للحصول على الرخصة المهنية

يستعد المعلمون والمعلمات، بعد سبعة أيام، لدخول (اختبار التربوي) بعد أن أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثالثة على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).