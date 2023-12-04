الصرامي لـ"سبق": أخطاء الحكام قد تتسبب في رحيل "رونالدو" عن دوري "روشن".. تذمّر وغضب

وأوضح "الصرامي" أن رونالدو أبدى بالغ تذمره وغضبه من كثرة الأهداف الملغاة له؛ مشددًا على أنها لم تحدث له من قِبَل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي.