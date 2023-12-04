الصرامي لـ"سبق": أخطاء الحكام قد تتسبب في رحيل "رونالدو" عن دوري "روشن".. تذمّر وغضب

أعرَبَ المحلل الرياضي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر "سعود الصرامي"، عن مخاوفه من أن يتخذ النجم العالمي كريستيانو رونالدو قرارًا بالرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب جملة الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها مع فريقه النصر.
وقال "الصرامي" في تصريحات خاصة لـ"سبق": "اللاعب يتعرض لجملة قرارات تحكيمية خاطئة تصدر من الحكام الأجانب الذين يديرون المباريات التي يشارك فيها".
وأضاف: "تلك القرارات ألغت الكثير من أهدافه، كما أن تلك القرارات أوضحتها لجنة الحكام وخبراء التحكيم بأنها خاطئة من الحكام، وأن بها تعنتًا ضد اللاعب".
وضرب الصرامي العديد من الأمثلة على تلك القرارات؛ حيث قال: "هدف رونالدو في مرمى الشباب تم عدم احتسابه بحجة ارتكاب اللاعب لخطأ الدفع؛ في حين قالت لجنة الحكام إنه صحيح".
وتابع: "في لقاء الهلال تم إلغاء هدف للاعب دون أن يعود الحكم ويطلب تدخل الـVAR؛ رغم اعتراضات لاعبي النصر وجهازهم الفني، كما أن الحكم الذي وصفه بـ(المتواضع)، لم يعد لتقنية الـVAR في هدف ميتروفيتش الثاني بعد دفعه للاعب رونالدو.
وطالب "الصرامي" بنشر كامل المحادثة التي تمت بين الحكم الكولومبي وحكم تقنية الفيديو والتي تسببت في إلغاء هدف التعادل للنصر.
وأوضح "الصرامي" أن رونالدو أبدى بالغ تذمره وغضبه من كثرة الأهداف الملغاة له؛ مشددًا على أنها لم تحدث له من قِبَل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي.
وتابع: "رونالدو سجل أكثر من 800 هدف خلال مسيرته، ولم يعش نفس المعاناة حتى مع منتخب البرتغال الذي شارك معه في أكثر من 200 مباراة لم يجد مثل تلك القرارات تجاهه".
وسَبَق أن أظهرت الكاميرات في وقت سابق امتعاض رونالدو بعد إلغاء هدف له في مرمى الهلال العام الماضي وهو يتحدث لأحد الحكام الأجانب قائلًا: "لماذا أنا فقط يحدث له مثل هذا".
واختتم "الصرامي" حديثه لـ"سبق" قائلًا: رونالدو سَبَق له رفض ركلة جزاء احتُسبت له من الحكم الصيني في لقاء النصر وبيرسبوليس؛ لأنها لم تكن صحيحة، موقف رياضي نبيل وتاريخي.