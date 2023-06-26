"الأمن البيئي" تسخر سائر الجهود البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

وتفصيلاً، أكد العقيد عبدالرحمن العتيبي أن القوات الخاصة للأمن البيئي تتشرف في خدمة ضيوف الرحمن لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام من خلال تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.