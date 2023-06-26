"الأمن البيئي" تسخر سائر الجهود البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

قال العقيد عبدالرحمن العتيبي مدير الإعلام والاتصال بالقوات الخاصة للأمن البيئي لـ "سبق" تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي في ضمن منظومة القطاعات الأمنية لتقديم الدعم والمساندة مع القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله.
وتفصيلاً، أكد العقيد عبدالرحمن العتيبي أن القوات الخاصة للأمن البيئي تتشرف في خدمة ضيوف الرحمن لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام من خلال تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.
وأضاف العتيبي تحرص القوات من وقت مبكر على تسخير سائر الامكانات البشرية والآلية لإنجاح الخطط الأمنية من خلال جميع المراحل الزمنية لأداء النسك كما تسعى القوات الخاصة للأمن البيئي مع القطاعات الأمنية الأخرى لتحقيق توجهات وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.