مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 37 والسودة 6 ْمئوية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 37 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 6 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في المدينة المنوّرة وجدة وجازان، و34 درجة في الدمام والقنفذة وينبع والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ6 ْمئوية، وطريف 11 درجة، وأبها والباحة والقريات 12 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.