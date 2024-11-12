مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 37 والسودة 6 ْمئوية

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.