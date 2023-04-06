فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير خارجية الصين العلاقات المتينة بين البلدين

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين قانغ؛ وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة بكين.