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فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير خارجية الصين العلاقات المتينة بين البلدين

تَطَرّق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران بما يحقق المصالح المشتركة
فيصل بن فرحان يستعرض مع وزير خارجية الصين العلاقات المتينة بين البلدين
واس
واس

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين قانغ؛ وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة بكين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.

وتَطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم.

كما ثمّن وزير الخارجية الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي الإيراني؛ بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
وزير خارجية جمهورية الصين
تشين قانغ

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