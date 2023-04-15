مكة.. حادث سير يُخلّف عددًا من الإصابات في سبوحة على طريق السيل

باشرت دوريات أمن الطرق وفِرَق الهلال الأحمر السعودي أمس الجمعة، حادث سير لحافلة تُقِل عددًا من الأشخاص على طريق السيل، نتج عنه عدد من الإصابات التي باشرتها جهات الاختصاص.
وبحسب معلومات "سبق" فإن الحادث وقع عندما فَقَد قائد حافلةٍ السيطرةَ عليها عند إحدى نقاط التوقف، لترتطم بعدد من المركبات المتوقفة وينتج عن ذلك عدد من الإصابات المتفاوتة.
وقد تم نقل الإصابات إلى مستشفى النور والششة بمكة المكرمة عن طريق فِرَق الهلال الأحمر، وتضرر عدد من المركبات؛ فيما باشرت جهات الاختصاص التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.