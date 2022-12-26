عن قصة طبق البيض.. كاتب سعودي: 3 حلول قاطعة لارتفاع أسعار السلع الغذائية

ويضيف الكاتب: "أنا لا أتهم التجار في هذه العُجالة بالجشع والطمع، ولا أتهم المستهلك في ذات الوقت بالميل إلى (التخزين) في حالة لا يجب فيها اللجوء إلى هذه الخطوة، فالارتفاع إذا علمنا يقينًا أننا نستورد معظم تلك المواد الغذائية من الخارج، وأننا لم نصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي من العديد منها يعود في أساسه إلى عوامل خارجية، من بينها الحرب الأوكرانية، وما خلَّفته من مردودات سلبية انعكست آثارها على الأوضاع العالمية الاقتصادية، ناهيك عن الصراعات الداخلية المتأججة في كثير من دول العالم، وعودة ظهور موجات من الإرهاب بين حين وحين في كثير من دول العالم وأمصاره، وغيرها من العوامل التي أثرت بشكلٍ أو بآخر على انسياب السلع الغذائية الرئيسية منها وغير الرئيسية من مصادرها إلى كثير من الدول في الشرق والغرب".