هيئة النقل تطرح 22 شاغرًا وظيفيًا في عدة تخصصات إدارية وهندسية

وحددت الهيئة عددًا من الشروط والضوابط التي سيتم تعيين المرشحين بناءً عليها، وأهمها: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب لمجال الوظيفة، وأن يكون لائقًا صحيًا.