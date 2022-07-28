أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة مع الأمير محمد بن عبدالرحمن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير والأمير خالد بن مشاري بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله والأمير تركي بن محمد بن عبدالله والأمير سعود بن سلمان بن محمد والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والفريق ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.