"القصبي" يختتم زيارتَه إلى لندن بلقاءات تعزّز التجارة البينية والشراكة الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة هي وزارات: التجارة، الطاقة، الاستثمار، التعليم، الثقافة، السياحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البنك المركزي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مجموعة روشن العقارية، اتحاد الغرف السعودية، مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، شركة مرود للاستثمار، الفنار العالمية للتطوير، كليات التميز، شركة ملاءة للتقنية المالية، شركة لين، وشركة Graphine Ventures.