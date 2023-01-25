هكذا.. تقدّم "الترفيه" دعمها للمستثمرين بالاستشارات والممكنات في ملتقى "فرص"

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت حتى نهاية عام 2022 أكثر من 24 ترخيصًا لمدن الملاهي، وأكثر من 421 ترخيصًا آخر للمراكز الترفيهية، كما قدمت في مجال الفعاليات الترفيهية ما يقارب 4198 تصريحًا لتنظيم الفعاليات الترفيهية، و3370 تصريحًا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وأكثر من 1300 تصريح لإقامة العروض الترفيهية.