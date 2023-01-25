هكذا.. تقدّم "الترفيه" دعمها للمستثمرين بالاستشارات والممكنات في ملتقى "فرص"

تستقبل الهيئة العامة للترفيه زوار ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" بعدد من الفرص الاستثمارية المميزة؛ لتمكينهم من الوصول إلى فرصها بأعلى قدر من الدعم والتسهيلات التي تختصر إجراءات التراخيص، إضافة إلى دعمهم في جميع مراحل عملهم، بدءًا من التأسيس حتى الوصول إلى ممارسة الأعمال.
وتقدم الهيئة، عبر جناحها في الملتقى المخصص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مجموعةً من الخدمات المرنة والمتطورة للشركات السعودية الكبرى والناشئة؛ لصناعة بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة العالية والقدرات غير المحدودة.
وعبر مشاركتها في الملتقى، تسهم الهيئة من خلال استشاراتها في منح الشركات الوطنية والعالمية الفرصة اللازمة لخوض تجارب استثمارية مميزة، وسط بيئة مليئة بعناصر الخبرة والدعم، إضافة إلى المشاركة في تطوير البيئة الاستثمارية السعودية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، والمقدرات الهائلة لقطاع الترفيه داخل المملكة.
ومن خلال خطواتها الداعمة للمستثمرين تقوم الهيئة بتقديم خدمات تمويلية بالتعاون مع عدة جهات متخصصة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الترفيه، إضافة إلى دورها في توفير الدعم عبر مسرعات الأعمال والدراسات وبناء القدرات والتسويق.
وتعد الهيئة العامة للترفيه واحدةً من الجهات التي تحظى باهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين والعالميين؛ لما تتميز به من دعم شركائها، والالتزام بمساعدتهم، فضلًا عن تركيزها على تحقيق الأثر من خلال الثقة التي كسبتها في مجال وقطاع الترفيه بتقديمها تسعة أنواع من التراخيص المتنوعة في شتى المجالات الترفيهية بالمملكة.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت حتى نهاية عام 2022 أكثر من 24 ترخيصًا لمدن الملاهي، وأكثر من 421 ترخيصًا آخر للمراكز الترفيهية، كما قدمت في مجال الفعاليات الترفيهية ما يقارب 4198 تصريحًا لتنظيم الفعاليات الترفيهية، و3370 تصريحًا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وأكثر من 1300 تصريح لإقامة العروض الترفيهية.
وفي الأنشطة المساندة قدمت الهيئة في مجال إدارة المواهب الفنية والترفيهية أكثر من 630 تصريحًا، فضلًا عن شهادات اعتماد تنظيم وإدارة الحشود البالغ عددها أكثر من 360، وتراخيص تشغيل المرافق الترفيهية التي وصلت إلى أكثر من 700 ترخيص، وشهادات اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية المتجاوزة أكثر من 120 شهادة.