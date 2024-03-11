"استشاري" يوضح أسباب الصداع في أول أيام رمضان.. وهذه الأعراض والمضاعفات

وحول طرق العلاج الممكنة للتغلب على الصداع في رمضان فقد أكد الذيابي أنها تشمل: شرب كميات كافية من الماء خلال الساعات الليلية، والحفاظ على توازن صحي من الطعام والشراب خلال وجبات الإفطار والسحور، تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، والتخفيف أو الإقلاع عن تدخين السجائر والشيشة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد، وتجنُّب النظر الطويل في الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفاز؛ فهي من أسباب الصداع.