"إغاثي الملك سلمان" يقدم 23.800 كيس أرز للأسر الأكثر احتياجًا في الصومال الفيدرالية

كما وزع المركز أمس الأول 808 سلال غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 5.656 فردًا بواقع 808 أسر، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنفذة في اليمن.