"إغاثي الملك سلمان" يقدم 23.800 كيس أرز للأسر الأكثر احتياجًا في الصومال الفيدرالية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23.800 كيس من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 151.400 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في الصومال للعام 1445.
وجرى توزيع 4.300 كيس من الأرز في مركزي أحمد دجح وكلييل، استفاد منها 34.400 فرد، كذلك توزيع 19.500 كيس من الأرز في محافظة بنادر وولاية جنوب غرب الصومال وولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 117.000 فرد.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 40.920 كيسًا من الأرز يبلغ إجمالي وزنها 818.5 طنًا، يستفيد منها 245.520 فردًا بواقع 40.920 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
كما وزع المركز أمس الأول 808 سلال غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 5.656 فردًا بواقع 808 أسر، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنفذة في اليمن.
ويأتي ذلك امتدادًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم والتخفيف من معاناتهم.
من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس الأول 300 سلة غذائية في مدينة وارسو عاصمة جمهورية بولندا، استفادت منها 300 أسرة محتاجة.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم، للتخفيف من معاناتهم.