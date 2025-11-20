150 منشأة شبابية تشارك في "راد 2025" برعاية أمير الشرقية

في خطوة لافتة، تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات ملتقى ومعرض "راد 2025"، الذي تنظّمه غرفة الشرقية ممثلةً بمجلس شباب أعمال الشرقية، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.
ويشهد الملتقى، الذي يُقام في مركز الظهران إكسبو خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، مشاركة نحو 150 منشأة يقودها شباب وشابات، إلى جانب حضور واسع لعدد من الجهات الحكومية والتمويلية، ونخبة من المستثمرين والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن الملتقى يهدف إلى إبراز نماذج شابة متميزة قادرة على تحمّل المسؤولية وصناعة أثر تنموي في مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى تنوّع المشاريع المشاركة التي تشمل مجالات التقنية، والخدمات، والصناعة، والتجارة بمختلف أنواعها.
وأضاف الرزيزاء أن الملتقى والمعرض يسعيان إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم تجارب ريادية ملهمة، وتسليط الضوء على المنتجات والخدمات الابتكارية، إلى جانب دعم الشراكات وبناء القدرات وتعزيز التنافسية بين رواد ورائدات الأعمال.
وأكد أن الحدث يسهم في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإبراز دوره التنموي من خلال منصة تفاعلية تجمع المستثمرين، والجهات التمويلية، والحكومية، ورواد الأعمال في مكان واحد.
ولفت إلى أن الملتقى يعكس ترسّخ ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى الشباب في المنطقة الشرقية والمملكة عمومًا، باعتبارها خيارًا مستقبليًا مهمًا لتوظيف القدرات وإطلاق المواهب، مبينًا أن نسخة هذا العام تركّز على الأفكار الابتكارية، واستكشاف احتياجات الأسواق، وأساليب الترويج الحديثة للمنتجات والخدمات الشبابية.