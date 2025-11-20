150 منشأة شبابية تشارك في "راد 2025" برعاية أمير الشرقية

ولفت إلى أن الملتقى يعكس ترسّخ ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى الشباب في المنطقة الشرقية والمملكة عمومًا، باعتبارها خيارًا مستقبليًا مهمًا لتوظيف القدرات وإطلاق المواهب، مبينًا أن نسخة هذا العام تركّز على الأفكار الابتكارية، واستكشاف احتياجات الأسواق، وأساليب الترويج الحديثة للمنتجات والخدمات الشبابية.