"متحدث أمانة مكة": الأمانة بصدد دراسة استثمارية للاستفادة من مواقف سوق الكعكية

أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة حاليًا بصدد دراسة للاستفادة من مشروع تنظيم المواقف الواقعة في محيط أسواق الكعكية مع المستثمر؛ لتنظيم تلك المنطقة ومواقف السيارات والمناطق المحيطة بها؛ بما يتناسب مع وضع المنطقة والأنظمة المتبعة.
وقال زيتوني لـ"سبق": إن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبهدف معالجة إشكاليات الازدحام المروري وتخفيف مستويات التلوث البيئي والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.
وكانت "سبق" قد طرحت استفسارًا لمتحدث الأمانة حول تنظيم وترتيب مواقف حراج الكعكية؛ بسبب صعوبة الحصول على موقف في محيط السوق نظرًا لاستخدام عدد من أصحاب المركبات للوقوف الطويل تصل أحيانًا لأيام.