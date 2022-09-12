"متحدث أمانة مكة": الأمانة بصدد دراسة استثمارية للاستفادة من مواقف سوق الكعكية

وقال زيتوني لـ"سبق": إن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبهدف معالجة إشكاليات الازدحام المروري وتخفيف مستويات التلوث البيئي والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.