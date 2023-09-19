"اثنينية الحوار".. مركز الملك عبدالعزيز يستعرض دور التطوع في تعزيز القيم الإنسانية

وذكر "بن هاشم" أن العمل التطوعي يسهم في النهوض بالمجتمع والوصول إلى اقتصاد مستدام، علاوة على مساعدة الشباب في بناء مستقبلهم المهني، ومواجهة التحديات المرحلية كما أنه يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التلاحم المجتمعي بين المواطنين كونه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير، كما أنه يعتبر ركيزة أساسية في تنمية المواطنة لدى الأفراد من خلال المشاركة في الأعمال التي من شأنها أن تعمل على إزالة الفوارق الاجتماعية.