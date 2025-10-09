"التراث" ترصد 28 مخالفة لآثار المملكة خلال سبتمبر

رصدت هيئة التراث خلال شهر سبتمبر 2025م (28) مخالفة لنظام الآثار، ضمن جهودها الرقابية لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من التعديات، وتطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة في مختلف مناطق المملكة.
وشملت المخالفات رصد عمليات عرض وبيع قطع أثرية دون تراخيص نظامية، والتعدي على مواقع أثرية بأعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع إليها، إضافة إلى كسر أقفال بوابات مواقع تراثية، وإزالة اللوحات التعريفية، وممارسة أعمال المسح أو التنقيب دون موافقة مسبقة من الهيئة.
ووقعت هذه التجاوزات في مناطق عدة، أبرزها الرياض، مكة المكرمة، جازان، والحدود الشمالية. وقد أحيلت (4) مخالفات إلى النيابة العامة، و(14) إلى الأمن العام، بينما أُحيلت (10) مخالفات إلى لجنة النظر لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت الهيئة استمرار أعمالها الرقابية، مشددة على أن النظام يُجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية، سواء في الحيازة أو العرض أو التعدي، داعية الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر فروع الهيئة، أو حساباتها الرسمية، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).