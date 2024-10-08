النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا خلالها على 22 مليون ريال

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة؛ حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية، وتمكّن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) "اثنين وعشرين مليون ريال سعودي"، وبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عُثِر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.