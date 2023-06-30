السديس: اهتمام ولي العهد بالتقنية الذكية ومتابعته لخدمة ضيوف الرحمن وراءَ ما تَحقق من إنجازات في موسم الحج

وثمّن الرئيس العام أثناء تشرفه بالسلام على سموه الكريم مساء أمس بقصر منى، الإنجازات التاريخية الكبرى التي شهدها موسم حج هذا العام، والتي تَجَسّدت في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والخدمة للحجاج، وتعزيز التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والتي ساهمت -بفضل الله- في تسهيل أداء حجاج بيت الله للمناسك بيسر وسهولة.