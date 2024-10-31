مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنقذ "ستينية" مصابة بالسكري من بتر الساق

والذي قال: إن المريضة زارت وحدة القدم السكرية والجروح المزمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي وقدمها بحالة معقدة، وأجريت لها فور وصولها إلى العيادة حزمة من التحاليل المخبرية، وفحوصات بالأشعة الصوتية "Ultrasound"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسته للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، أخضعها لإجراء جراحي تضمن إزالة الأنسجة الميتة والمصابة من قرحة القدم السكرية "التنضير"؛ لتعزيز الشفاء، والتقليل من خطر العدوى، ومن ثم إزالة جزء من العظم الملتهب، وخرجت بحالة جيدة إلى منزلها بعد "48" ساعة، مع وضعها على برنامج عناية بالجرح لمدة أربعة أسابيع، التأم خلالها الجرح دون أية مضاعفات جانبية، وظلّت قيد المراجعة والمتابعة الدورية بالعيادة للاطمئنان على حالتها بعد الشفاء.