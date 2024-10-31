مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنقذ "ستينية" مصابة بالسكري من بتر الساق

بفضل من الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إنقاذ سيدة "ستينية" من بتر القدم نتيجة جرح نازف ومتقرح "قدم سكرية"، استمرّ معها لـ"6" أعوام، ورغم أنها تلقّت العلاج في مستشفيات أخرى، إلا أن حالة الجرح ازدادت تعقيدًا، واقترح عليها الأطباء بتر القدم لإنهاء معاناتها؛ ذكر ذلك "د. علي الشهري" استشاري جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي قال: إن المريضة زارت وحدة القدم السكرية والجروح المزمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي وقدمها بحالة معقدة، وأجريت لها فور وصولها إلى العيادة حزمة من التحاليل المخبرية، وفحوصات بالأشعة الصوتية "Ultrasound"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسته للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، أخضعها لإجراء جراحي تضمن إزالة الأنسجة الميتة والمصابة من قرحة القدم السكرية "التنضير"؛ لتعزيز الشفاء، والتقليل من خطر العدوى، ومن ثم إزالة جزء من العظم الملتهب، وخرجت بحالة جيدة إلى منزلها بعد "48" ساعة، مع وضعها على برنامج عناية بالجرح لمدة أربعة أسابيع، التأم خلالها الجرح دون أية مضاعفات جانبية، وظلّت قيد المراجعة والمتابعة الدورية بالعيادة للاطمئنان على حالتها بعد الشفاء.
وفي ختام حديثه نصح "د. الشهري" مراجعي مرض السكري، بالحرص الشديد في التعامل مع الجروح والعناية المنتظمة بالقدمين؛ وذلك لوقايتهم من التقرحات التي يصعب معالجتها، وكذلك لتفادي المضاعفات الخطيرة، والتي قد تصل إلى البتر.
الجدير بالذكر أن عيادة القدم السكرية بالمستشفى تؤمن رعاية صحية مستوفية لأعلى معايير الجودة للمرضى الذين من الجروح المزمنة، ومنع الإصابة بها والتحكم فيها وعلاج الالتهابات المرافقة لها، وتقدم العيادة خدمات علاجية وتثقيفية متكاملة للمرضى على يد مجموعة من أفضل الكفاءات طبية، كما تم تجهيزها بأحدث التقنيات للتعامل مع كافة أنواع الجروح، والتي تشمل التقرحات الناتجة عن الإصابة بالسكري، وتقرحات الأوعية الدموية، وتقرحات الفراش، وغيرها من الجروح أو التقرحات غير النموذجية أو غير المستجيبة للعلاج التقليدي.