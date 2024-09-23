"الأفواج الأمنية" تشارك في فعالية "عِزّ الوطن 3" احتفاءً باليوم الوطني

تشارك وكالةُ وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن 3" احتفاءً باليوم الوطني الـ"94" للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة "22 - 23 سبتمبر 2024م"، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
وتستعرض الأفواجُ الأمنية في الفعالية مهامَّها وأدوارها العملياتية في تنفيذ مسؤولياتها الأمنية في حفظ الأمن في المحافظات الحدودية، ضمن منظومة أمنية متكاملة مع القطاعات الأخرى، والتجهيزات والأسلحة المتطورة والمركبات المصفحة.
يذكر أنّ وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات؛ احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.