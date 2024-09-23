"الأفواج الأمنية" تشارك في فعالية "عِزّ الوطن 3" احتفاءً باليوم الوطني

يذكر أنّ وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات؛ احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.