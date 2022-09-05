"الأدب" تُطلق منح الأبحاث في الترجمة.. مستهدفة الباحثين العرب

ويجب على المتقدمين للمنحة مراعاة الاشتراطات والمعايير التي حدّدتها الهيئة، ومن أهمها: استيفاء الشروط ورفع الوثائق المطلوبة، على أن يُسلم البحث منشوراً في أحد الأوعية البحثية قبل تاريخ 30 أبريل 2023م، بعد الحصول على المنحة، ويحق للأفراد والمجموعات التقدم على المنحة بشرط ألا يتجاوز عدد الباحثين في الفريق الواحد خمسة باحثين بمن فيهم الباحث الرئيس، والذي يشترط أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل في تخصص اللسانيات، أو الترجمة، أو تخصص بيني مرتبط، وأن يحمل الجنسية من إحدى الدول العربية، وأن يتم التقدم بمقترح بحثي مستوفٍ للشروط، ويمكن الاطلاع على باقي شروط المنحة من خلال الموقع الإلكتروني.