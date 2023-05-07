"التعاون الإسلامي" تشيد بمبادرة المملكة بتقديم 100 مليون دولار مساعدات للسودانيين

وتفصيلاً، أعرب الأمين العام عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة والدعم السخي، الذي يأتي في إطار سياسة المملكة الثابتة والراسخة في تعزيز التضامن الإسلامي ومناصرة الشعوب الإسلامية، خصوصًا في وقت الأزمات، مجددًا نداءه العاجل إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ضوء الوضع الإنساني المتدهور الذي يجثم على البلاد حاليًا.