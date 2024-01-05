لنقل الكنوز الثقافية للأجيال.. تنظيم الفعالية التراثية الثالثة في جدة

أطلقت هيئة التراث بمحافظة جدة أمس، الفعالية التراثية الثالثة، ضمن حزمة الفعاليات التراثية التي تنظمها الهيئة لرفع الوعي بتراث المملكة، وذلك في واجهة روشن جدة.
وتأتي الفعالية التراثية الثالثة التي تستمر ثلاثة أيام، ضمن جملة من الفعاليات التراثية والثقافية التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها، لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة بمختلف قوالبه، وتطويره، ونقلِه للأجيال، إلى جانب إبراز العادات والتقاليد، التي عُرفت في المجتمع السعودي منذ القدم.
وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بتاريخ وتراث المملكة وإبراز العمق الحضاري للمملكة وإبراز جهودها في الحفاظ على التراث والاحتفاظ بالتراث الثقافي بالمنطقة، والاحتفاء بالتراث الثقافي بالمنطقة .
وتتضمن الفعالية التي تفتح أبوابها من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ11 مساءً، منطقة الآثار التي تستعرض أبرز المعالم الأثرية في المملكة، ومنطقة التراث غير المادي، ومنطقة التراث العمراني، ومنطقة القصة التاريخية، وأجنحة الحرف اليدوية، وجناح هيئة التراث، وجناح مواقع التراث العالمي المسجلة باليونسكو .