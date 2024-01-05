لنقل الكنوز الثقافية للأجيال.. تنظيم الفعالية التراثية الثالثة في جدة

وتأتي الفعالية التراثية الثالثة التي تستمر ثلاثة أيام، ضمن جملة من الفعاليات التراثية والثقافية التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها، لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة بمختلف قوالبه، وتطويره، ونقلِه للأجيال، إلى جانب إبراز العادات والتقاليد، التي عُرفت في المجتمع السعودي منذ القدم.