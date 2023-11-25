الطائف.. ربع مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة غدًا وسط استعدادات وجاهزية تامة

يعود صباح غد الأحد أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1600 مدرسة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى مقاعد الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات وجاهزية تامة، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
ورحب "الغامدي" بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًّا حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة.. مشيرًا إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة في 9 مكاتب تعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأكد "الغامدي" ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثًّا الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور، ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، ومؤملاً مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.
وأوضح "الغامدي" أن جميع الإدارات ومكاتب التعليم تواصل عملها الجاد وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، راجيًا للجميع فصلاً دراسيًّا مميزًا ومتسمًا بالانضباط وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي، وحافلاً بالمنجزات.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد أنهت في وقت مبكر ترحيل جميع المقررات الدراسية لقرابة ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1600 مدرسة للبنين والبنات في 9 مكاتب تعليمية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 1445هـ.
وأكد الدكتور الغامدي أنه تم ترحيل المقررات الدراسية بنسبة 100% وفق خطة عمل منظمة، بدأت من المستودعات بالإدارة العامة للتعليم إلى المستودعات الفرعية بمكاتب التعليم، ثم للمدارس، التي شرعت في عملها منذ منتصف الفصل الدراسي الأول. مؤكدًا أن أغلبية المدارس أنهت توزيع المقررات على الطلاب والطالبات في آخر أسبوع من الفصل الدراسي الأول.
وأشاد "الغامدي" بالجهود المبذولة من قِبل الزملاء والزميلات في التجهيزات المدرسية والمستودعات، وبجهود مديري ومديرات الإدارات المعنية أثناء تنفيذ خطة الترحيل، مقدمًا الشكر لجميع مديري ومديرات المكاتب والمدارس على جهودهم في إنجاح خطة الترحيل، واستلام المقررات الدراسية.