الطائف.. ربع مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة غدًا وسط استعدادات وجاهزية تامة

وأكد الدكتور الغامدي أنه تم ترحيل المقررات الدراسية بنسبة 100% وفق خطة عمل منظمة، بدأت من المستودعات بالإدارة العامة للتعليم إلى المستودعات الفرعية بمكاتب التعليم، ثم للمدارس، التي شرعت في عملها منذ منتصف الفصل الدراسي الأول. مؤكدًا أن أغلبية المدارس أنهت توزيع المقررات على الطلاب والطالبات في آخر أسبوع من الفصل الدراسي الأول.