157 فرصة بـ 22 ملياراً.. "منتدى الشمالية للاستثمار" يتهيأ للانطلاق بحضور 3 وزراء

يفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً السبت، "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار" الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، بمدينة عرعر بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.
ومن المقرر أن يطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.
وسيشهد المنتدى عقد (7) جلسات حوارية يشارك فيها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، وكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري، وعدد من المسؤولين الحكوميين الدوليين.
ويستعرض المنتدى من خلال جلساته التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية بمنطقة الحدود الشمالية وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين، فضلاً عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار والمبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين بالمنطقة.