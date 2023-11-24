157 فرصة بـ 22 ملياراً.. "منتدى الشمالية للاستثمار" يتهيأ للانطلاق بحضور 3 وزراء

يفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً السبت، "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار" الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، بمدينة عرعر بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.