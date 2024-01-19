المسعف "المطيري" يستجيب لمكالمة طفلة أنقذت أمها.. ووزير الصحة: بيَّض الله وجهك

وتفصيلاً، نشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة (إكس) فيديو عن قصة بلاغ لطفلة، أنقذت أمها؛ إذ دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: "ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم". وطلب حينها إرسال موقعهم عبر الواتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.