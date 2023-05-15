"بلدية عنيزة" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لتخزين المواد الغذائية بشكل مخالف

ضبطت بلدية عنيزة مستودعًا عشوائيًّا يتبع لأحد المطاعم، من خلال الجولات الرقابية الميدانية، وبالمتابعة المستمرة للفِرَق الرقابية التابعة لها التي تقوم بين حين وآخر بجولات مفاجئة وزيارات مستمرة على المنشآت التجارية؛ للوقوف على طرق حفظ الأطعمة والمواد الأولية ومدى التزام المنشأة والعاملين بالشروط الصحية.