مع العودة لأرقام ما قبل كورونا.. "الظفيري" يرصد 6 أشياء جعلت حج هذا العام استثنائيًّا

يرصد الكاتب الصحفي أحمد الظفيري، ستة عوامل جعلت من حج هذا العام 1444هـ، حجًّا استثنائيًّا؛ فهو الخطوة الأولى للعودة لأرقام ما قبل جائحة كورونا، بأكثر من مليوني حاج من أكثر من 57 دولة، بالإضافة إلى حجاج الداخل، كما يلفت إلى انخفاض تكلفة الحج من الخارج بنسبة حوالى 40%، وتضافر جهود أكثر من 37 جهة حكومية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال أكثر من نصف مليون شخص، غير التحول التقني والرقمي لخدمة الحجاج.