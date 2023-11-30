"أجفند" يكشف عن نماذج لنجاحه في استدامة التنمية خلال مؤتمر "كوب 28"
يترأس الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند), وفد البرنامج في فعاليات "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28", الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وتتضمن مشاركة "أجفند" مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين, إقامة جناح يمتد على مدار أيام المؤتمر، تعقد فيه مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش مواضيع حيوية كتحسين الأمن الغذائي من خلال صغار المزارعين وانتقال الطاقة والطهي النظيف ودور المجتمع المدني في التغير المناخي، إلى جانب التعريف بالفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية عن العام 2022.
ويتم تنظيم الجلسات بمشاركة وحضور عدد من المتحدثين المتخصصين، وممثلي منظمات أممية ودولية، وعدد من رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، والمؤسسات الشقيقة لأجفند.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر ينظم أجفند يوم الاثنين 4 ديسمبر حفل جائزة الأمير طلال الدولية، لتكريم الفائزين بها عن العام 2022، بمبلغ مليون دولار أمريكي في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة .
يذكر أن هذه المشاركة لأجفند في مؤتمر الأطراف تعد الثانية، حيث شارك في العام الماضي في أعمال المؤتمر (COP27) التي أقيمت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والتي عقد أجفند خلالها حفل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية عن العام 2021، حيث تم تكريم الفائزين في مجال "العمل المناخي"، الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ولا يزال باب الترشيح للجائزة في دورتها الحالية 2023, مفتوحاً في مجال "الحياة في البر"، الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حيث تنتهي فترة استلام الترشيحات في 15 يناير 2024.