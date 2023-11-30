"أجفند" يكشف عن نماذج لنجاحه في استدامة التنمية خلال مؤتمر "كوب 28"

يذكر أن هذه المشاركة لأجفند في مؤتمر الأطراف تعد الثانية، حيث شارك في العام الماضي في أعمال المؤتمر (COP27) التي أقيمت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والتي عقد أجفند خلالها حفل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية عن العام 2021، حيث تم تكريم الفائزين في مجال "العمل المناخي"، الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة.