مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة ينجح في استبدال الصمام الميترالي بتقنية "الصمام داخل الصمام"

نجح فريق طبي متخصص في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستبدال الصمام الميترالي لمستفيدة في العقد السابع من العمر، كانت تعاني من تدهور شديد في الصمام البيولوجي المستبدل سابقًا، إضافة إلى إصابتها برجفان أذيني مزمن وروماتيزم قلبي.