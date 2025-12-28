مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة ينجح في استبدال الصمام الميترالي بتقنية "الصمام داخل الصمام"

نجح فريق طبي متخصص في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستبدال الصمام الميترالي لمستفيدة في العقد السابع من العمر، كانت تعاني من تدهور شديد في الصمام البيولوجي المستبدل سابقًا، إضافة إلى إصابتها برجفان أذيني مزمن وروماتيزم قلبي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفحوصات أظهرت وجود تكلسات وتمزقات في شرفات الصمام، مع تسرب دموي شديد جدًا، ما استدعى إجراء عملية "الصمام داخل الصمام"، وذلك بزراعة صمام جديد داخل الصمام التالف؛ تجنبًا للمخاطر الجراحية العالية لفتح الصدر وما قد يتبعها من مضاعفات كبيرة.
وبيّن التجمع أن العملية تكللت -بفضل الله- بالنجاح، حيث تمت القسطرة عبر الشريان والوريد الفخذي دون تسجيل أي مضاعفات تُذكر.
وأضاف التجمع الصحي أن المستفيدة تماثلت للشفاء وغادرت المركز وهي تتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الطبي يُعد إضافة نوعية لسجل النجاحات التي يحققها مركز أمراض وجراحة القلب في علاج الحالات القلبية المعقدة، ويعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والتقنية، وجاهزية المركز لتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير.