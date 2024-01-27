تصاميم تنطق بثراء الهوية.. "الخط العربي بين القرآن والعمارة".. لوحات فنية مبهرة

وبعد نزول الوحي على النبي الكريم محمد -عليه الصلاة والسلام- صار الاهتمام بالقراءة والكتابة شيئاً مهماً استجابة لقول الله تعالى «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»، والقَسم العظيم بالحرف وأداته إذ قال تعالى « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»، مما أضفى بُعداً قدسياً على الحرف وجعل الخطاطين يعكفون على الاهتمام به وإتقانه حتى صار فناً له قواعد وأصول.