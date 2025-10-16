عرضية وطولية .."هيئة الطرق" توضح نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة

وأشارت إلى أن الطرق العرضية تمتد من غرب المملكة إلى شرقها، وتبدأ أرقامها من الرقم 10 وتزداد بمضاعفات إلى أن تصل إلى الرقم 80، من أبرزها طريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب إلى منفذ البطحاء على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطريق رقم 40 الذي يمتد من جدة إلى الدمام، إضافة إلى طريق رقم 80 الممتد من محافظة ضباء إلى جديدة عرعر.