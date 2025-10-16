عرضية وطولية .."هيئة الطرق" توضح نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للطرق نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة، مشيرةً إلى أنه يعتمد على تقسيم معتمد يصنّف الطرق إلى عرضية وطولية.
ويسهم هذا النظام في تخطيط الطرق، وتحديد اتجاهاتها واحتياجاتها، وتعزيز الربط بين المدن، لضمان سلامة مستخدميها، وتوفير تجربة قيادة متميزة.
وأكدت الهيئة أن للنظام رموزًا وأرقامًا تدل على اتجاه الطرق، سواءً كانت عرضية أو أفقية، إضافة إلى نقطة الانطلاق والنهاية لكل طريق.
وأشارت إلى أن الطرق العرضية تمتد من غرب المملكة إلى شرقها، وتبدأ أرقامها من الرقم 10 وتزداد بمضاعفات إلى أن تصل إلى الرقم 80، من أبرزها طريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب إلى منفذ البطحاء على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطريق رقم 40 الذي يمتد من جدة إلى الدمام، إضافة إلى طريق رقم 80 الممتد من محافظة ضباء إلى جديدة عرعر.
وأضافت الهيئة أن الطرق الأفقية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وتبدأ أرقامها من الرقم 5 وتزداد بمضاعفاتها حتى الوصول إلى الرقم 95.
ويعد طريق رقم 5 الذي يمتد من جازان إلى حقل، وطريق رقم 15 المنطلق من محافظة شرورة إلى تبوك، وطريق رقم 95 الممتد من مدينة الخبر حتى الخفجي، من أبرز هذه الطرق.
وتهدف الهيئة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة والبنية التحتية للطرق، من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق.
كما تسعى الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يرتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، بهدف الوصول بمؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، مع خفض الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.