وزير الاتصالات: فخورون بقيادة ولي العهد وتفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن الأخذ بزمام القيادة هو ركيزة رئيسية للريادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مبينًا أننا في السعودية فخورون بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير "السواحة" في جلسة حوارية، أُقيمت أمس ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المكافئ الأكبر".
وأثنى "السواحة" على ما تقدمه الشركة السعودية NanoPalm من تطوُّر نوعي في الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير روبوت حيوي؛ للإسهام في علاج مرض فقر الدم، مبينًا عزم السعودية على إحراز قفزة نوعية في الابتكار، ومشددًا على أهمية توحيد الجهود المشتركة في تبنِّي نماذج مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة، والاستفادة من أحدث الابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته.