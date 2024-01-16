وزير الاتصالات: فخورون بقيادة ولي العهد وتفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي

وأثنى "السواحة" على ما تقدمه الشركة السعودية NanoPalm من تطوُّر نوعي في الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير روبوت حيوي؛ للإسهام في علاج مرض فقر الدم، مبينًا عزم السعودية على إحراز قفزة نوعية في الابتكار، ومشددًا على أهمية توحيد الجهود المشتركة في تبنِّي نماذج مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة، والاستفادة من أحدث الابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته.