مدير تعليم الطائف: المراجعة الداخلية تعزز كفاءة العمل وتحمي المال العام

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بأهمية دور المراجعة الداخلية في دعم الإدارات وحماية الأموال والممتلكات العامة، وضمان دقة السجلات المالية والمحاسبية واكتمالها، إضافة إلى التأكد من كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والمالية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة المراجعة الداخلية، حيث أكد الدكتور الغامدي أن المراجعة الداخلية تسهم في تعزيز القيم السلوكية الإيجابية في بيئة العمل، وتحفيز الرقابة الذاتية، وتحسين الأداء، وزيادة الثقة في البيانات والمعلومات.
وشدد على أهمية سرعة إنجاز المعاملات والأعمال الواردة في مختلف الأقسام، وبث ثقافة المحاسبية الإدارية بما يعزز الأداء من خلال معالجة جوانب القصور ودعم مواطن القوة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين الإدارات واستيفاء الإجراءات النظامية وفق اللوائح والأنظمة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإدارة وإجراءات زيارات المدارس، فيما تمنى الدكتور الغامدي التوفيق والسداد للجميع في أداء مهامهم.