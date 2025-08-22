مدير تعليم الطائف: المراجعة الداخلية تعزز كفاءة العمل وتحمي المال العام

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة المراجعة الداخلية، حيث أكد الدكتور الغامدي أن المراجعة الداخلية تسهم في تعزيز القيم السلوكية الإيجابية في بيئة العمل، وتحفيز الرقابة الذاتية، وتحسين الأداء، وزيادة الثقة في البيانات والمعلومات.