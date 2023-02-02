وكيل رئيس شؤون الحرمين يؤكد دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع الجودة

وشهد الاجتماع عرض بعض المقترحات التطويرية لمنظومة العمل في عدد من المجالات، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكل الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة والرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030.