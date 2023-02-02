وكيل رئيس شؤون الحرمين يؤكد دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع الجودة

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أصحاب أعضاء المجلس، آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والذي عُقِد لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.
وأوضح "المحيميد" أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأشار إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليها؛ وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
وشهد الاجتماع عرض بعض المقترحات التطويرية لمنظومة العمل في عدد من المجالات، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكل الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة والرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030.