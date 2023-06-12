مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بمجمع سليمان الحبيب بالعليا.. نجاح لافت بجراحات العمود الفقري لكبار السن

وأضاف "النبهان" أن الكثيرين يتعاملون مع مثل هذه الإصابات التي استعرضنا جزءًا منها باعتبارها من متلازمات ومقتضيات الشيخوخة الطبيعية، أو يعتقدون أن هذه الحالات في هذا العمر المتقدم، ليست مؤهلة من حيث اللياقة الصحية للعمليات الحساسة كعمليات العمود الفقري؛ فيتعايشون معها كواقع لا مَهرب منه، ولا يبحثون عن العلاج.. وينتج عن ذلك الكثير من التبعات الصحية كعدم القدرة على الحركة، وفقدان التوازن، والمعاناة المستمرة مع الآلام الحادة، بالإضافة إلى التبعات النفسية الوخيمة التي تصيبهم كالاكتئاب، واضطرابات القلق بسبب نمط الحياة القاسي الذي يفرضه عليهم المرض؛ في حين أنه يمكن إنهاء معاناتهم كما هو الحال مع الحالتين السابقتين بيسر؛ موضحًا أن معظم عمليات العمود الفقري صارت مجهرية ولم تعد تتطلب في الكثير من الأحيان اللجوء إلى عمل الشقوق الكبيرة؛ لافتًا إلى أن التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري من التقنيات الطبية المتقدمة، ويتم من خلاله علاج الكثير من مشكلات العمود الفقري بجودة عالية، خاصة لكبار السن والمرضى الذين يعانون من الموانع الصحية للتخدير الكلى، كمرضى القلب والسكر غير المنتظم أو الضغط المرتفع.