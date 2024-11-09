"ثبات للتطوير العقاري" تكشف عن مشاريعها الفاخرة في "سيتي سكيب الرياض 2024"

أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، المقرَّر إقامته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) بالعاصمة الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر الحالي.
وتعتزم الشركة استعراض أحدث مشاريعها العقارية في جناحها رقم (H1.O50)؛ حيث ستُتيح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعةٍ من مشاريعها المبتكرة، التي تسعى من خلالها إلى تقديم تجارب سكنيةٍ فريدة، مع التركيز على تصميماتٍ عصريةٍ تلبِّي أعلى معايير الجودة والرفاهية.
وتضمُّ قائمة المشاريع، مشروع "العطرا" في حي النرجس بالرياض، الذي يشمل 24 فيلا فاخرة بمساحاتٍ تتراوح بين 429 و446 مترًا مربعًا، ويتميَّز بموقعه الإستراتيجي على طريق الملك سلمان، بالقرب من شارع أبو بكر الصديق، وتصاميمه المعمارية المبتكرة، التي تشمل "الصالة المعلقة"، وغرفة النوم الرئيسية في طابقٍ مستقلّ، بالإضافة إلى الحدائق الأمامية والجانبية. ويُقدِّم المشروع ضماناتٍ تصل إلى 10 سنوات على الهيكل والتشطيبات؛ مما يُعزِّز جاذبيته الاستثمارية.
أما مشروعها القادم "وحدات عسيب" في مدينة "ثروة" بالدمام، فهو يتميَّز بتصميمه العصريّ؛ حيث يضمُّ أربعة أبراج توفِّر وحداتٍ سكنيةً بمساحاتٍ متنوِّعةٍ تلبِّي احتياجات المستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثماريةٍ مثالية، وتناسب أيضًا السكان الذين يبحثون عن استغلالٍ أمثل للمساحة.
كما يتميَّز المشروع بموقعه الإستراتيجي بالقرب من مدينتَي الخُبَر والدمام، وتوفيره كافة الخدمات العامة التي تجعله بيئةً مثاليةً تلبِّي تطلُّعات السكان، مع الحفاظ على الطابع الثقافي السعوديّ.
من جانبها، أعربت إدارة شركة "ثبات للتطوير العقاري"، عن سعادتها بالمشاركة في معرض "سيتي سكيب الرياض 2024"، مؤكدين أن المعرض يُمثِّل فرصةً ذهبيةً لعرض مشاريع الشركة العقارية، التي تمَّ تصميمها بعناية؛ لتلبية احتياجات المجتمع، مع مراعاة التطوُّرات الحديثة في مجال الهندسة المعمارية والابتكار في التصميم.
وأفصحت إدارة الشركة عن ثقتها بأن مشاريع "ثبات للتطوير العقاري" ستلقى إقبالًا كبيرًا من الزوار، مؤكدين التزام الشركة بتقديم مشاريع تتماشى مع الرؤية الطموحة؛ لتطوير القطاع العقاريّ في المملكة.
الجدير بالذِّكْر أن مشاركة "ثبات للتطوير العقاري" في المعرض، تأتي في إطار سعيها لتعزيز حضورها في السوق العقارية، وتقديم حلولٍ سكنيةٍ عصريةٍ تلبِّي متطلبات السوق المتنامية.