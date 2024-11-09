"ثبات للتطوير العقاري" تكشف عن مشاريعها الفاخرة في "سيتي سكيب الرياض 2024"

وتضمُّ قائمة المشاريع، مشروع "العطرا" في حي النرجس بالرياض، الذي يشمل 24 فيلا فاخرة بمساحاتٍ تتراوح بين 429 و446 مترًا مربعًا، ويتميَّز بموقعه الإستراتيجي على طريق الملك سلمان، بالقرب من شارع أبو بكر الصديق، وتصاميمه المعمارية المبتكرة، التي تشمل "الصالة المعلقة"، وغرفة النوم الرئيسية في طابقٍ مستقلّ، بالإضافة إلى الحدائق الأمامية والجانبية. ويُقدِّم المشروع ضماناتٍ تصل إلى 10 سنوات على الهيكل والتشطيبات؛ مما يُعزِّز جاذبيته الاستثمارية.