"أبناء كهاتين" يحتفلون بيوم التأسيس في مكة المكرمة

احتفلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، بذكرى "يوم التأسيس"، بحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد بن مطلق اللحياني للاحتفال مع أبنائه الأيتام، ويأتي هذا الاحتفال لإبراز العمق التاريخي، وتذكيراً بالإرث الثقافي المتنوع لهذه البلاد المباركة.
وتضمن الحفل أركاناً خاصّة من التراث القديم، وأنشطة ومسابقات ترفيهية وهدايا لجميع أبناء الجمعية الذين عبّروا عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتدّ إلى وقتنا الحاضر.
ويعد هذا الاحتفال، من ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، بمناسبة "يوم التأسيس"؛ لما له من ثقل تاريخي وسياسي عاشته المملكة منذ القرون الأولى وحتى اليوم.
في ختام المبادرة أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية فيه تعزيز للقيم الوطنية، وتثقيف للمجتمع بهذه المناسبة العظيمة، وقصة البناء الأولى لهذه البلاد، التي احتضنت جميع أبنائها بالحبّ والعطاء، ومسحت بيدٍ من حنان على أولئك الذين فقدوا آباءهم، وذلك منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ولا يزال هذا الخير، ولله الحمد؛ حيث يعيش الجميع في أمن وسلام، وحياة رغيدة، وعيش هانئ.