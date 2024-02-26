"أبناء كهاتين" يحتفلون بيوم التأسيس في مكة المكرمة

في ختام المبادرة أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية فيه تعزيز للقيم الوطنية، وتثقيف للمجتمع بهذه المناسبة العظيمة، وقصة البناء الأولى لهذه البلاد، التي احتضنت جميع أبنائها بالحبّ والعطاء، ومسحت بيدٍ من حنان على أولئك الذين فقدوا آباءهم، وذلك منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ولا يزال هذا الخير، ولله الحمد؛ حيث يعيش الجميع في أمن وسلام، وحياة رغيدة، وعيش هانئ.