لقياس الأداء الأكاديمي.. "تقويم التعليم" تطلق غدًا اختبارات جاهزية 2024م

ويُعنى البرنامج في هذه المرحلة الثانية بتقييم طلاب البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلًّا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الاكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحِرَف الهندسية، تشمل كلًّا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصًا، وتشمل تخصصات: المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.