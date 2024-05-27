أمير الشرقية: التعليم السعودي شهد قفزات نوعية وتنفيذ مشروعات التطوير والتحديث

وأضاف أنه وتماشياً مع التوجهات الكريمة فقد حرصت الجمعية على إقامة برامج نوعية لدعم التحصيل العلمي لأبنائنا المستفيدين، مع بداية كل عام دراسي وبإشراف متخصصين من منسوبي الجمعية يتابعون تحصيل الطلاب العلمي ومستوياتهم الدراسية طيلة أيام العام ويساعدون الطلاب والطالبات على تجاوز التحديات لتصميم البرامج المناسبة لهم وتجاوز أية صعوبات تواجههم في بعض المواد الدراسية بالتكامل مع أسرهم ومعلميهم، ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، ألقاها الطالب تركي السلمي والطالبة منتهى العنزي.