أمير الشرقية: التعليم السعودي شهد قفزات نوعية وتنفيذ مشروعات التطوير والتحديث

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن التعليم في المملكة شهد قفزات نوعية على كافة الأصعدة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مضى قطاع التعليم في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال رعايته الاحتفال بتخريج 500 خريج وخريجة وأم من مراحل الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان الإمارة اليوم.
وخلال اللقاء ألقى الرئيس التنفيذي لجمعية بناء عبدالله الخالدي كلمة أعرب خلالها عن سعادته برعاية أمير المنطقة الشرقية للاحتفال بالخريجين من المستفيدين من خدمات جمعية بناء وكذلك الأمهات من خريجات دبلوم تمكين أمهات الأيتام (الدفعة السابعة)، مؤكدًا أن قيادة المملكة حريصة على دعم العلم والمعرفة والاستثمار في الإنسان السعودي، من خلال تأهيل الشباب والشابات وتمكينهم ليساهموا في بناء الوطن ورفعته وتميزه.
وأضاف أنه وتماشياً مع التوجهات الكريمة فقد حرصت الجمعية على إقامة برامج نوعية لدعم التحصيل العلمي لأبنائنا المستفيدين، مع بداية كل عام دراسي وبإشراف متخصصين من منسوبي الجمعية يتابعون تحصيل الطلاب العلمي ومستوياتهم الدراسية طيلة أيام العام ويساعدون الطلاب والطالبات على تجاوز التحديات لتصميم البرامج المناسبة لهم وتجاوز أية صعوبات تواجههم في بعض المواد الدراسية بالتكامل مع أسرهم ومعلميهم، ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، ألقاها الطالب تركي السلمي والطالبة منتهى العنزي.
إلى ذلك شهد أمير المنطقة توقيع الجمعية اتفاقيات مع جامعات وأكاديميات ومراكز تعليمية مختلفة بهدف حصول الطلاب والطالبات على فرص متميزة في مؤسسات تعليمية عريقة، كما شهد توقيع الجمعية تسع اتفاقيات مع طلاب وطالبات من المتفوقين والذين حصلوا على قبول مبكر في الجامعات في تخصصات نوعية، منها الطب البشري والأمن السيبراني والقانون والتصميم الداخلي والتمريض والعلاج التنفسي.