طالبت بطرح العديد من المنتجات الادخارية.. "العتيبي": "صح" مشروع ناجح سيعود على الأسرة بالنفع اقتصاديًا

وتضيف "العتيبي" قائلة: "حسب آخر البيانات التي اطلعت عليها الصادرة من البنك المركزي السعودي المنشورة في 2023 ضمن دراسة منشورة حول الادخار بمركز «أسبار» السعودي للدراسات، فإن معدل الادخار لدى الأسر السعودية لا يتجاوز 2.4% من الدخل السنوي المتاح؛ لذلك أرى بأن منتج «صح» مشروع ناجح سيسهم في رفع مستوى الوعي الادخاري للأسرة السعودية وسيعود عليها بالنفع اقتصاديًا وفي المقابل سيكون إدارة اقتصادية لدخل الأسرة المادي وحماية له من الهدر".