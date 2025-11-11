"دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"

وفي قطاع الضيافة، أشار غراب إلى أن المجموعة شرعت في تنفيذ مشروع التجديد الكامل لفندق “دله طيبة” في المدينة المنورة، الذي يضم 473 وحدة فندقية ويقع على بُعد خطوات من المسجد النبوي الشريف، وأوضح قائلًا: "نعمل على إعادة تصميم الفندق بالكامل ليواكب أعلى معايير الضيافة العالمية، مستلهمين أصالة المكان وروح المدينة المنورة، ليكون واحدًا من أبرز وجهات الإقامة الفندقية الفاخرة في المنطقة".