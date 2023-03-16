غار حراء بجبل النور يستوقف الحافلات على الكبري.. والعلامات التحذيرية ضرورة

تتسم الحركة على كبرى جبل النور بأنها تشهد على الدوام مرور الحافلات التي تقلّ المعتمرين من أصقاع الأرض الذين ينتظرون لحظة الاقتراب من جبل النور حيث يقع أعلاه غار حراء والذي شهد أعظم لقاء بين نبينا محمد وجبريل عليهما السلام.
وقد أدى ارتفاع كبرى جبل النور على الخط السريع المؤدي إلى الحرم المكي الشريف إلى أن تكون هناك إطلاله متميزة تكشف الجبل كاملًا أمام عيون مرتاديه نزولًا وصعودًا، وهو ما يستدعي توقف الحافلات في المسار الأيمن.
ويتسبب توقف الحافلات في إرباك مرتادي الطريق خاصة أن أكثر من حافلة تتوقف في وقت واحد وقد يرغب بعضها في تجاوز الأخرى للحصول على أفضل نقطة للمشاهدة.
وفي ظل هذا الوضع، بات من الضروري وضع علامات تحذيرية تمنع الوقوف على الكبرى نظرًا لخطورة الموقف.
ووثقت "سبق" جانبًا من تواجد الحافلات على الكبرى حيث وصل العدد إلى 8 حافلات في وقت واحد وقد تحمل بعضها لوحات لدول شقيقة.