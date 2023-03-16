غار حراء بجبل النور يستوقف الحافلات على الكبري.. والعلامات التحذيرية ضرورة

وقد أدى ارتفاع كبرى جبل النور على الخط السريع المؤدي إلى الحرم المكي الشريف إلى أن تكون هناك إطلاله متميزة تكشف الجبل كاملًا أمام عيون مرتاديه نزولًا وصعودًا، وهو ما يستدعي توقف الحافلات في المسار الأيمن.